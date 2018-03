Réagissez

L'absence de mesures nécessaires et de suivi rigoureux de la...

La situation dans la ville de Boufarik et sa périphérie est catastrophique.

En effet, la problématique de l’enlaidissement environnemental est aggravée par la multiplication des gravats, détritus et déchets ainsi que les emballages. Des bouteilles usées, gobelets et sachets en plastique non recyclables, y sont omniprésents, remarque-t-on. L’usage à outrance des sachets en plastique non recyclable dans les commerces est un véritable fléau pour l’environnement. Cette problématique résulte aussi de la non-disponibilité des bacs à ordures dans les différents sites de la ville (quartiers, cités et périphérie..).

Ces derniers sont mis à la disposition des habitants afin de préserver l’amoncellement sauvage des ordures ménagères. Mais beaucoup de ces bacs ont été parfois détournés par les administrés pour servir d’emmagasinage d’eau, une denrée qui se fait rare, surtout en période estivale. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ni les ex-élus ni ceux nouvellement installés (deux mois déjà) n’ont réagi à ce genre d’acte.

Dans beaucoup d’autres endroits de la ville les lieux sont dans un état lamentable où les ordures s’amoncellent et forment au fur et à mesure de petites montagnes d’immondices devant les bacs à ordures, comme au boulevard des Fidays, Cherchalli, à Zenkat El Arab et dans d’autres cités comme «Jésuite» , «Dallas» et autres. Même les comités de quartiers ne jouent pas convenablement leur rôle dans la préservation de leurs cités.

A l’exception notable de la résidence «les Palmiers» qui a remporté le 1er Prix de la plus belle cité de la wilaya de Blida en 2013. Qualifiant la situation d’inquiétante, dénaturant l’image de marque de la ville, plusieurs citoyens ont estimé que l’absence de mesures répressives et d’un suivi rigoureux de la gestion de l’espace urbain a engendré la prolifération de petites décharges anarchiques.

Pis encore, l’état délabré de certains bacs de déchets ménagers ainsi que leur emplacement parfois inadapté nuit gravement à l’esthétique de quelques endroits de la ville.

Saluons l’effort considérable de la part des agents de nettoiement malgré le peu de moyens mis à leur disposition, surtout les camions de ramassage qui sont très rares et dans un état lamentable. Il est temps que les autorités concernées mettent en place d’autres stratégies de ramassage et de collecte afin de préserver l’hygiène des espaces urbains et ruraux.