Boufarik : Modernisation des activités de la conservation foncière

Boufarik modernise ses services

Avec Le programme de numérisation et de modernisation de la gestion, les documents fonciers sont délivrés au citoyen en un temps record.

En marge de sa visite au siège de la conservation foncière de la ville de Boufarik, le ministre délégué chargé de l’Economie numérique et de la Modernisation du système financier, Mouatassem Boudiaf, s’est enquis de l’avancement du plan de modernisation et numérisation des actes fonciers. Pour cette opération délicate, la conservation de Boufarik a été choisie comme site pilote.

«La numérisation des documents est un projet ambitieux qui est au service du citoyen, avant tout», a déclaré le ministre. «La conservation foncière de Boufarik englobe 12 communes, nous en avons cadastré 11, le cadastre est à 100% au niveau de notre conservation, et ce, depuis la réception des deux machines à scanner les fiches.

Nous avons scanné 45 629 fiches personnelles, 30 033 fiches alphabétiques, ainsi que 21 600 fiches cadastrales concernant les communes de Boufarik, Bouinan, Chebli et Soumâa», confie Djedili Zakaria, chef de ce projet.

Le but recherché par cette opération est de faciliter au citoyen toute demande de documents concernant le foncier, dont : copie d’acte, copie fiche et certificat négatif.

Avec ce programme de numérisation et de modernisation de la gestion des documents en question, ces derniers peuvent être délivrés au citoyen en un temps record, moins de une heure, au lieu de 6, voire de 4 mois, auparavant, nous dit-on. Dans le même cadre de cette opération, la saisie de tous les propriétaires figurant dans les fiches détenues par la conservation foncière de Boufarik a permis de répondre rapidement aux demandes de recherche émanant de l’AADL, CNL et autres concernant les certificats négatifs.