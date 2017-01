Réagissez

Achaque tournant, à chaque coin de rue, le citoyen boufarikois est stupéfait de constater, impuissant, des fuites d’eau, de l’eau claire, coulant à profusion le long des routes ou des trottoirs.

Ainsi, des milliers de litres du précieux liquide sont gaspillés quotidiennement, et au et au su de tous. Pour les responsables de l’ADE de Boufarik, ces fuites sont liées en premier lieu à la vétusté des réseaux et des branchements illicites constatés au niveau de divers quartiers de la ville, la seconde raison est due aux différents travaux réalisés par des tiers sur la voie publique.

Aussi, plus d’une dizaine d’énormes fuites sur conduite sont signalées par les citoyens depuis plus de trois mois, dont celle située sur le trottoir de la rue Mokhtari, une autre au niveau du quartier Bouchebri. En dépit de toute cette perte d’eau, les services concernés ne se sont pas déplacés pour réparer les fuites, et ce, «faute de personnel et de matériel», dit-on.

Koriche Circus à l’honneur !

L ’esplanade Cheikh El Badaoui, en plein centre de Boufarik, a vécu pendant une semaine, en cette période de vacances scolaires, une animation particulière du côté du mausolée Sidi Abdelkader, où un petit chapiteau a été dressé avec à l’intérieur des chaises et une scène : c’est le Koriche Circus — du nom de son propriétaire, Mustapha Koriche, un illusionniste de Boufarik connu sous l’appellation de Mustapha El Azzam.

Après une longue tournée à travers les wilayas du pays, ce dernier a voulu faire profiter les bambins boufarikois de son spectacle qui se résume en tours de magie ainsi que des scènes de clowns. «Ces petits sont avides d’animation, voyez, depuis mon installation, mes spectacles affichent toujours complets, c’est mon plaisir de les voir aussi heureux», confie Mustapha. Ebahis par le spectacle, les enfants sortent très contents des 30 minutes passées sous le petit chapiteau.

«Jamais je n’ai vu d’enfants aussi joyeux ! Il y a un monde fou, mon fils s’est régalé en assistant au spectacle et en jouant sur le trampoline, je suis moi-même contente», explique la maman du petit Lotfi. Hormis cette manifestation, Boufarik manque d’animation culturelle pour les enfants, surtout en période des vacances.

Fin de formation pour 360 enseignants

Le lycée Moufdi Zakaria a vécu, jeudi dernier, une cérémonie de remise de diplômes à 316 nseignants stagiaires qui ont suivi une formation pédagogique de 190 heures en intermittence depuis le mois de juillet 2016 et qui s’est achevée le 29 décembre 2016. Les 240 instructeurs du primaire en langues arabe et française, ainsi que les 76 professeurs stagiaires du moyen et du lycée ont été encadrés par 35 professeurs-formateurs, toutes matières confondues, avec différents modules ayant trait avec leurs formations dont : la didactique, la législation scolaire, psychologie de l’enfant et l’éthique professionnelle. «Nous avons eu une formation très bénéfique, tous nos acquis seront mis à l’œuvre sur le terrain avec nos apprenant dès la reprise», confie Kerboub, une des enseignantes stagiaires.

«Cette formation préparatoire et pédagogique est venue après que ces enseignants aient pu franchir avec brio l’étape du concours de recrutement 2016», affirme M. Mebarki, chargé de la formation au niveau de l’académie. Et d’ajouter : «Cette formation a été préparée depuis le début de l’année afin que les nouveaux recrutés soient au diapason du schéma pédagogique, il nous reste encore plus de 650 professeurs stagiaires pour les former durant les vacances de printemps.»