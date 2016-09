Réagissez

Une vue de la ville de Boufarik (Blida)

L’occasion a été donnée au wali de Blida d’aborder avec les citoyens de Boufarik tous les sujets qui ont trait à la vie de la cité.

Les travaux du plus grand boulevard Si Benyoucef sont terminés. Situé à l’est de la ville de Boufarik et long de 1,1 km, le nouveau visage du majestueux boulevard s’est «métamorphosé» en l’espace de 7 mois. Ce dernier a connu d’énormes travaux, dont l’aménagement (trottoirs et espace en béton décoré), la mise en place de plusieurs poteaux modernes avec éclairage, ainsi que le bitumage, et ce qui a donné un plus à cette beauté, c’est l’alignement de plusieurs platanes tout le long de cette artère, avec une touche environnementale sans précédent.

Lors de sa rencontre avec les riverains dans un cadre très convivial, le chef de l’exécutif (wali) a déclaré : «Nous devons tous nous mobiliser avec la collaboration de tout un chacun, élus, mouvement associatif et surtout vous citoyens de ce quartier afin de garder ce bel espace environnemental qui est le vôtre. Vous seuls pouvez le faire en procédant à l’embellissement de votre habitation ou de votre commerce, car pour nous, notre tâche se termine ici et la continuité c’est à vous de l’assumer.»

La rencontre a été une fois encore une opportunité pour le wali d’adresser un message fort en direction des différentes couches de la population boufarikoise et surtout celle du boulevard Si Benyoucef afin de se serrer les coudes dans l’intérêt général du quartier et de la ville de Boufarik.

«Depuis plus de 40 années, notre boulevard n’a pas connu un tel remue-ménage, il a suffi de 7 mois, avec des travaux intenses, pour que ce dernier change de visage et de décor, surtout la nuit, reste maintenant notre empreinte, la touche du riverain, qui consiste à préserver tout ce qui a été entrepris et à commencer l’embellissement des façades de nos demeures et encore plus afin de donner du tonus à cette ville», insiste un riverain. Quant au P/APC, il a déclaré que des feux tricolores seront installés prochainement dans les grands axes de la ville afin de mieux réguler la circulation.