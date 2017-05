Boufarik : Le terrain de basket Chahid Yamir Mohamed sacrifié

Réagissez

Au moment où l’Etat fait des efforts pour promouvoir le sport en construisant des stades et des salles omnisports, à Boufarik, c’est tout à fait le contraire qui se produit.

Les instances locales de la ville ont décidé de démolir l’ancien stade de basket-ball, Chahid Yamir Mohamed, qui a enfanté des stars de la balle rouge depuis des lustres. Actuellement, le sort de plus de 250 jeunes joueurs et joueuses, toutes catégories confondues, pratiquent ce sport-roi après le foot à Boufarik, même les élèves d’un collège à proximité font du sport dans ce stade, qui risque d’être transformé en baraques, qui feraient office d’un souk pour la vente de fruits et légumes. «Quel Boufarikois, en étant jeune, n’a pas touché à la balle dans ce terrain appelé communément ‘’El goudron’’ ?», regrette un Boufarikois, la cinquantaine. L’information de la transformation de ce site sportif légendaire a fait le tour de la ville la semaine dernière, où toute la famille du basket s’est mobilisée pour dire à ceux qui ont pris cette décision «irréfléchie» et fortuite de se ressaisir.

«Certes le stade est un bien communal, mais il s’agit surtout d’un héritage qui appartient à nos enfants», insiste un ancien joueur. «Où iront nos enfants si on s’amuse à transformer notre terrain ?», réplique un des parents présent à la mobilisation ‘’citoyenne’’, et d’ajouter : «Les autorités de notre ville doivent bien réfléchir avant d’entamer la procédure de démolition, car ce n’est nullement les sites qui manquent à Boufarik pour faire un marché pour nos commerçants.»

Une pétition a été signée par plusieurs citoyens boufarikois, et ce, avant de l’envoyer aux autorités concernées (APC, wali…).