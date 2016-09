Réagissez

Les citoyens affluent en nombre pour retirer les documents exigés...

Les employés de ce service sont dépassés et ne savent plus à quel saint se vouer pour minimiser la pression qu’ils endurent au quotidien.

La mairie et autres antennes administratives communales de Boufarik sont prises d’assaut, tôt le matin, par une marée humaine indescriptible, en cette rentrée sociale et scolaire. Ainsi, le service de l’état civil de l’APC de Boufarik est noyé depuis le début du mois de septembre par les citoyens demandeurs de pièces d’état civil.

Les employés de ce service sont en effet surchargés et ne savent plus à quel saint se vouer pour minimiser la pression qu’ils endurent au quotidien. Acte de naissance, certificat de résidence, fiche familiale…sont autant de pièces très demandées en cette période et exigées par différents organismes et administrations.

Les employés du service état civil crient alors haut et fort leur désarroi concernant leurs conditions de travail et surtout l’exiguïté de l’endroit dans lequel ils exercent leur travail. «Voyez la salle, elle est trop petite et exiguë, on n’arrive même pas à se déplacer à l’intérieur du service. On a beau parler avec le premier responsable de l’exécutif pour un déménagement dans l’ancienne salle qui vient d’être restaurée et qui est plus commode, mais hélas, on a reçu un niet. Une question se pose alors : pourquoi a-t-on restauré la mairie à coups de milliards ?

Travailler à l’aise pour offrir un service de qualité est pourtant un droit et un devoir», confie un des employés de l’état civil. Certes, cette marée humaine, qui se bouscule au quotidien pour retirer des pièces administratives est conjoncturelle, mais il est à signaler que les impatients parmi les citoyens vocifèrent et protestent souvent, ce qui n’est pas sans conséquences négatives sur le bon fonctionnement du service en question. «On préfère gérer la pression que céder», ajoute un employé de l’APC.

Contacté, un membre de l’exécutif nous explique : «C’est vrai, il y a beaucoup de monde, c’est la rentrée et ça se comprend. Mais concernant la délocalisation de l’état civil, cela ne s’est pas fait malheureusement car sur instruction d’une commission ministérielle, tout ce qui est en rapport avec le service réglementation (état civil, biométrie…) doit être concentré au même endroit. On ne peut pas les diviser, c’est une question de loi et d’efficacité du service.»

Concernant la fermeture de la salle où on délivrait la résidence, ce même responsable répond : «On prépare cette salle pour l’installation d’une antenne Angem à Boufarik. Toujours est-il que les employés de l’APC, et spécialement ceux des guichets de l’état civil, méritent, il faut le souligner, nos encouragements pour l’effort déployés afin d’arriver à contenter et répondre favorablement aux demandes des citoyens.»