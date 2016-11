Réagissez

Le préscolaire est partie intégrante de la réforme du système éducatif depuis déjà 5 années, cet enseignement préparatoire est désormais généralisé avec la prise en charge de l’enfant dès l’âge de 5 ans.

En effet, parmi les objectifs assignés à cette rude tâche, la socialisation et l’épanouissement de l’enfant, tout en consacrant une partie des activités aux apprentissages de base, et ce, afin de préparer l’enfant à une intégration facile à l’enseignement du primaire. A Boufarik, le nombre d’inscrits en classe préparatoire est de 1170 enfants, répartis sur 37 groupes pédagogiques préparatoires dans 24 écoles primaires.

Une classe préparatoire peut contenir de 25 à 30 élèves, ces derniers sont encadrés par une enseignante expérimentée jouant le rôle d’une maman «pédagogue». Naïma, une jeune maman accompagnant son fils, à peine 5 ans, nous confie : «J’ai un pincement au cœur lorsque je le quitte devant sa classe, malgré qu’il est entre de bons mains et l’institutrice joue très bien son rôle d’une deuxième maman, mais l’instinct maternel prime.»

En majorité, les classes sont dotées de petites tables et chaises de toutes les couleurs, disposées en forme de U, de télévision, d’un microordinateur, de deux à trois grandes armoires afin que chaque enfant dépose son sac de toilette et la serviette qui sont nécessaires, même pour l’enseignante afin de donner l’exemple. «Tout ce que j’entreprends avec mes élèves sont les rudiments scolaires et de la vie quotidienne, en suivant le manuel scolaire édité pour cette circonstance, accompagné de beaucoup d’activités pour enfants afin de développer chez eux l’écoute et le parler», dira une enseignante du préparatoire.

«On donne libre cours aux bambins en classe, ils peuvent bouger sans contrainte, et une heure et demie après, ils sortent pour déguster le petit goûter suivi par un passage aux toilettes, sac de toilettes et serviette à la main», ajoute-t-elle. L’élargissement de l’éducation préscolaire est à même de résoudre le problème des inscriptions dérogatoires. En effet, l’enfant à l’âge de 5 ans est enclin à apprendre et son inscription en première année primaire ne constitue pas une solution pédagogique.