Réagissez

L’ entreprise de nettoiement de la commune de Boufarik a vu le jour en mars 2015 sous l’appellation de Ecomdi. Cette dernière, avec le matériel hérité de l’APC et les agents de nettoiement détachés, faisait un travail colossal avec plusieurs rotations par jour dans les moindres recoins de la commune.

Aujourd’hui, suite à son intégration à la wilaya, avec la dénomination de Epic Nadhafa, cette jeune entreprise a perdu de sa vivacité, malgré les efforts consentis par l’ensemble du personnel, surtout les agents qui sont au nombre de 134. Mais le problème épineux de l’Epic reste les pannes récurrentes du petit nombre de matériel roulant, ainsi «la prise de mouvement», cette pièce hydraulique est très fragile elle fait monter et descendre la benne du camion pendant le ramassage, étant donné sa cherté (25 millions de centimes) et sa rareté sur le marché, le camion restera statique plusieurs semaines au parc, ce qui engendre toute problématique sur le bon déroulement des opérations des collectes d’ordures.

De visu au parc, il y a 4 camions qui sont en panne, l’entreprise roule avec 5 camions et 2 camions à caisson avec une quantité de ramassage journalière de 65 tonnes, ce qui est peu vu la grandeur de la commune de Boufarik. Aux problèmes techniques de l’Epic, vient s’ajouter aussi celui du suivi médical des agents de nettoiements qu doivent obligatoirement, selon la réglementation sanitaire en vigueur, être vaccinés contre le tétanos et la diphtérie, or ce n’est nullement le cas pour plusieurs agents qui sont en contact quotidien avec différents détritus.

Même le site où se trouve l’Epic ne répond pas aux normes, il est très exiguë avec des conditions de travail très négligeable, un autre site s’avère primordial, surtout avec cette frange d’ouvriers qui méritent respect et honneur, car désormais leur petit salaire ne reflète nullement le travail effectué quotidiennement, alors un peu de civisme chers citoyens. Un numéro est ouvert au niveau de la direction H24 : 06 71 41 00 00.