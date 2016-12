Boufarik : Le complexe textile Sotradal remis sur rails

Réagissez

Les ateliers ont repris vie

La Sotradal de Boufarik a bénéficié de 8 nouvelles machines de haute technologie et multifonctions d’un coût de 70 milliards de centimes.

S’étendant sur une superficie de plus de 3 hectares et implanté dans le périmètre urbain de Boufarik depuis plus de 70 ans, le complexe textile Soitex, connu par les Boufarikois sous l’appellation de Goujat et rebaptisé Sotradal a, dans un passé lointain, nourri des milliers de familles boufarikoises. Sa production et ses variétés de tissus couvraient le marché national et même quelques pays étrangers, comme la Russie.

En dépit de la crise ayant touché le secteur du textile ces dernières années, Sotradal a réussi à surmonter toutes les difficultés majeures et les entraves bureaucratiques, et ce, grâce à la volonté féroce de tout le personnel de cette société. En effet, avec des machines très anciennes, la poignée d’ouvriers qui restait n’a pas lâché prise, jusqu’à ce jour où, avec la relance économique lancée par l’Etat concernant la filière du textile, la Sotradal de Boufarik a pu bénéficier de 08 nouvelles machines de haute technologie et multifonctions pour un montant de 70 milliards de centimes.

Déjà installées, ces machines, avec d’autres qui suivront dans un avenir proche, feront de la Sotradal le fleuron de l’industrie du textile de la Mitidja, comme par le passé, avec une variété de produits, dont les serviettes, le tissu pour drapeaux nationaux et internationaux, le tissu kabyle, le satin...

Le personnel a été rajeuni et semble bien dynamique et prêt à relever le défi. «Ces jeunes se sont adaptés à l’évolution de la demande et jouent la carte de la diversification, de la qualité et de l’innovation», déclare un responsable de l’entreprise.

«Avec toute cette volonté de progresser, nous penserons rendre à notre société sa place d’antan», ajoute Benaouda Kamradine, un des dirigeants. Les équipements qui ont été montés sur place, en un temps record, montrent à quel point les dirigeants et les ouvriers, qui sont au nombre de 100, et bientôt peut être plus de 200, désirent à tout prix relever le défi. Bref, les Boufarikois sont contents de revoir un fleuron de l’industrie du textile redémarrer, lequel contribue à la création de la richesse et de l’emploi au niveau local.