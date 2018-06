Réagissez

Il s’agit d’une route très étroite et droite sur 5 km , qui va de la sortie de la trémie sud de la ville de Boufarik jusqu’au carrefour de l’entrée est de la commune de Soumaâ.

Cette dernière a connu la semaine dernière la mort d’une écolière âgée de 7 ans, fauchée par un véhicule (Herbile) au moment où elle allait traverser la chaussée du côté d’un arrêt de bus appelé Sidi Bennamar pour se rendre chez elle. «Ce tronçon a toujours été très dangereux pour nos enfants et toutes les familles qui habitent sur les deux côtés de la route.

A chaque fois qu’une personnalité passe par là , on enlève les dos-d’âne et on oublie de les remettre. A la vitesse où vont les chauffards, le danger nous guette à tout moment», s’exclame un des voisins de la défunte.