L’association Kawafil el khir pour le parrainage de la veuve et l’orphelin, fraîchement installée (à peine 8 mois), dont le siège se trouve au sous-sol d’un immeuble à Boufarik, participe aussi à des actes caritatifs et de bienfaisance.

Elle a mis le turbo en organisant récemment dans une grande salle des fêtes un déjeuner en l’honneur de 130 agents de nettoiement de l’Epic Nadhafa de Boufarik. «Initiative très louable, je suis tellement content ; enfin une association a pensé à nous. Après le déjeuner qui nous a été servi, on a reçu un cadeau et une enveloppe de 3000 DA.

Quelle joie !» déclare Mohamed, un des agents, tout content. Hormis ce geste vers cette frange oubliée que sont les éboueurs, l’association a aussi, dans la même semaine, organisé une opération de collecte de sang, en collaboration avec le CTS (Centre de transfusion sanguine) de Blida, une foule nombreuse a répondu à l’appel de ce don lancé par Kawafil el khir, 91 poches de sang ont été collectées après 5 heures de bénévolat. Rencontré sur place avec l’équipe médicale et le staff bénévole de l’association, le président de cette dernière, Boussekine Tarek, a voulu répondre à nos questions.

- Présentez-nous l’association ?

L’association Kawafil el khir émane d’Alger, où j’étais membre actif, c’est du bénévolat à 100% ; après des mois, j’ai décidé de rentrer dans ma ville natale afin de mettre en œuvre les multiples actions de l’association au niveau de la wilaya de Blida. Alors on a pris comme point de départ la ville de Boufarik, en attendant l’octroi d’un siège au niveau de la wilaya.

- Votre installation est récente ; quelles sont les actions que vous avez déjà menées ?

Certes, cela fait déjà 8 mois qu’on est là et on a conquis le territoire de la daïra de Boufarik avec les deux communes, «Soumaâ et Guerrouaou, on a déjà 1090 orphelins et 292 veuves inventoriés et inscrits à notre niveau rien qu’au niveau de la commune de Boufarik et en 5 mois on a recensé 145 veuves et 540 orphelins, qui sont inscrits chez nous.

- En quoi se résument vos actions ?

Notre association a pour but de préserver la dignité de la veuve, je m’explique : On prend en charge la veuve chez elle, nos équipes lui rendent visite chaque fois que c’est nécessaire, elle recevra son couffin chaque mois, ses enfants sont pris en charge médicalement et psychologiquement en présence d’une psychologue et d’enseignantes sur place, où ces dernières veillent au moral de ces orphelins.

D’ores et déjà on a cinq (05) cas d’enfants chez lesquels notre psychologue a décelé de la ‘‘phobie communicative’’, échec scolaire et d’autres pathologies psychologiques, dont le suivi est bimensuel. Beaucoup d’associations sont événementielles.

- Kawafil el khir en fait-elle partie ?

Non ! on est constamment sur le terrain, nos équipes travaillent au quotidien pour mener à bien la mission et le but assignés à l’association. Pour vous dire, récemment on a lancé le projet «La veuve et l’entrepreneuriat», on a intégré quelques-unes ayant de l’expérience dans le domaine de la couture et des gâteaux maison afin que ces dernières puissent s’autofinancer et se prendre en charge, hormis cela, l’association participe aussi dans des cas de bienveillance, comme ceux de la semaine dernière.

Un dernier mot : Par le biais de votre journal, je lance un appel à tous ceux qui veulent nous aider, les portes de notre bureau sont ouvertes à longueur de journée.