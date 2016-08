Boufarik : Insalubrité et incivisme

Réagissez

On ne cessera jamais de parler de la situation de l’hygiène à Boufarik tant qu’aucune évolution n’est visible, et ce, en dépit des mesures prises par les autorités communales, régulant aussi bien le ramassage des ordures ménagères que leur dépôt à des heures fixes de la journée en ces jours caniculaires.

L’insalubrité est toujours présente et rappelle à tout un chacun les dangers qui en résultent et le long chemin qui reste à faire en matière d’éducation civique, car c’est là, en fait, que se situe le vrai problème. Des habitants continuent toujours à sortir leurs ordures en dehors des heures fixées par l’arrêté communal (Epic Nettoiement) et semblent loin de se soucier de la responsabilité de leur geste. Si le gamin peut se montrer insoucieux, l’adulte par contre devrait éprouver un peu de gêne, on est loin des normes d’hygiène. Conséquences dans nos cités : rats, moustiques et cafards envahissent les caves et les bacs à ordures, surtout en cette période cruciale de l’été.

«Les moustiques sont si nombreux qu’une nuit sans pastille ou climatiseur est impossible», dira un des habitants de la cité Dallas, et d’ajouter : «Tous les produits insecticides achetés n’arrivent pas à venir à bout de ces petites bestioles.»

Mais certains voient que les campagnes de pulvérisation, lancées par les services communaux, sont insuffisantes, car elles ne se font pas au moment opportun, même le nettoyage des oueds à ciel ouvert et des égouts ne se font plus comme dans le temps, avant l’arrivée de l’été ! Le spectre des maladies plane, tant le terrain de propagation s’y prête ainsi que la période estivale.

La commune à elle seule ne peut endosser toute la responsabilité, depuis que des mesures ont été prises pour améliorer la collecte des ordures ménagères. Le laisser-aller et la mauvaise foi sont aujourd’hui présents dans le comportement du citoyen, les vieilles habitudes ont la peau dure, des sachets d’ordures mal fermés sont jetés n’importe où et à n’importe quel moment de la journée.

Des restes de nourriture attirent tous genres d’insectes et de petites bestioles, voire de chiens errants, qui nuisent à la santé publique. L’image de Boufarik est bien ternie par l’incivisme, alors cessons et changeons nos comportements. A bon entendeur !