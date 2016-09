Réagissez

Au moment où tous les regards sont tournées vers la rentrée scolaire et la refonte du système d’enseignement avec de nouveaux manuels scolaires dits de «deuxième génération», et qui seront appliqués dès le 04 septembre pour les 1re et 2e années primaires, à Boufarik, les élèves de l’école Belaïd, ex-Blandon, n’auront pas la joie de connaître et partager l’événement dans leur établissement pour la deuxième année consécutive (voir (El Watan du 06 sept 2015).

La simple raison est que les travaux entrepris il y a déjà plus de 15 mois perdurent, l’insouciance de certains responsables en serait la cause. Les élèves de cette école vont connaître le même sort que l’année dernière, ils seront dispatchés dans les classes d’une école mitoyenne appelée «Boughadou», où l’effectif d’une classe normale sera doublé.

Des parents d’élèves ainsi que des enseignants craignent que le nombre d’écoliers par classe dépasse les quarante, ce qui se répercutera négativement sur la qualité de l’enseignement. Pourquoi a-t-on pénalisé l’élève de la sorte ? Qui sont les responsables de ce retard pour qu’une restauration d’une école censée être concrétisée en quelques mois soit étalée pendant plus de 15 mois ? Et encore, les travaux avancent à pas de tortue et la livraison de l’école n’est pas prévue pour demain…