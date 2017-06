Boufarik en bref :

Réagissez

Hôpital de Boufarik : Circoncision et don de sang…



Comme à l’accoutumée, l’hôpital de Boufarik met en action l’opération de circoncision collective, avant, pendant et après le mois sacré de Ramadhan, où beaucoup de familles, démunies pour la plupart, s’inscrivent auprès d’une association ou au service social de l’APC afin que leur progéniture bénéficie de l’opération dans de bonnes conditions. C’est toute une équipe de chirurgiens, dévouée pour la bonne cause, qui, depuis le début du Ramadhan, a circoncis 59 enfants avec joie et gaieté, tout comme leurs confrères du centre de transfusion sanguine (CTS) de l’hôpital, qui, chaque vendredi de ce mois sacré et juste après la prière des Taraouih, reçoivent des donneurs de sang bénévoles pour la collecte du liquide vital. Après 10 jours de jeûne, l’équipe a collecté 46 poches de sang.

… Une poste de proximité à la cité «Mosquée»



Une poste de proximité, adjacente à la mosquée El Athik et qui est implantée dans l’enceinte du service social de l’ancienne crèche communale, est en voie d’achèvement après des mois de construction et malgré divers problèmes de financement. Cet établissement de service public viendra soulager les périples des vieux et vieilles, surtout les retraités qui ne peuvent se déplacer à la poste centrale de la ville le jour du virement de leurs dus. Il sera fonctionnel à partir du mois de septembre prochain, selon l’entrepreneur lui-même.