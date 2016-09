Boufarik en bref :

Réagissez

L’EPH change de directeur



Le directeur de la santé de la wilaya de Blida a procédé récemment à l’installation officielle du nouveau directeur de l’hôpital de Boufarik, en l’occurrence Laïb Mohamed, administrateur de son état, qui occupait le poste de directeur de l’hôpital de Sidi Ghilès, dans la wilaya de Tipasa. Il remplace Benzekri Djamel, appelé à d’autres fonctions.



Collège Ali Othmani, au lieu de Victor Hugo



Le plus vieux collège de Boufarik et de sa région, baptisé il y a plus d’un siècle Victor Hugo, du célèbre romancier français, et qui a vu défiler plusieurs générations d’élèves, vient d’être rebaptisé à l’occasion de cette rentrée scolaire au nom du moudjahid et ancien P/APC de Boufarik, Ali Othmani. Ce dernier fut aussi premier P/APW de la wilaya de Blida. Il est décédé en 2013.



Plus de 2000 cartables pour les élèves démunis



Une enveloppe d’un montant de 187 millions de centimes a été dégagée par l’APC de Boufarik pour l’achat de 2000 cartables et fournitures scolaires pour les élèves démunis de 23 écoles primaires de la commune, dont 800 pour les 1re et 2e années primaires d’un coût de 600 DA le cartable, 800 pour les 3e et 4e années primaires à 900 DA l’unité et enfin 400 sacs à dos aux élèves de la 5e A P pour 1000 DA le cartable. A rappeler que l’ensemble de cette aide sera distribuée aux nécessiteux au cours de la première semaine de la rentrée scolaire.