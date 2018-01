Boufarik Dures seront les tâches du nouveau P/APC

Réagissez

Le nouveau maire FLN de Boufarik, Nacer Bentakouka, a été installé récemment dans sa nouvelle fonction afin de gérer durant les cinq prochaines années une des plus importantes communes de la wilaya de Blida, en l’occurrence Boufarik.

Ce dernier va hériter d’une situation peu reluisante avec quelques dossiers brûlants qu’il aura à examiner avec son staff afin de répondre aux attentes de la population boufarikoise, surtout sa jeunesse. Le maire et son staff seront dans l’obligation de travailler dans une totale transparence, et ce, grâce aux nouvelles technologies via les réseaux sociaux, car tout se fait et se communique via ces moyens.

Possibilité d’assister à l’assemblée

Les citoyens boufarikois sont eux aussi en droit de réclamer des comptes lors des rencontres en A.P.C.E. (Assemblée populaire communale élargie), soit des assemblées communales ouvertes à la population. Et pour gérer cette cellule de base qu’est la commune, la compétence administrative, voire technique, pourrait être de peu d’effet si celle-ci n’est pas accompagnée et confortée par des valeurs morales...