Boufarik : Des supporters s’organisent pour promouvoir le fair-play !

La manière de supporter a progressé au fil des années. C’est ainsi que de nouvelles méthodes sont venues enrichir le sport le plus aimé au monde, en l’occurrence le football.

Des groupes s’organisent désormais pour un seul but : faire d’une rencontre de football une fête. C’est le cas à Boufarik, où un groupe appelé les «Ultras Oranges Warriors», constitué de jeunes Boufarikois avides d’ambiance et fous amoureux de leur équipe, le WAB. Ils sont plus de 60 membres, comme Faycal, Raouf, Achour, Oussama et surtout le petit Boualem (le plus petit supporter du club, il a 5 ans ! ).

Qu’ils soient universitaires, chômeurs, commerçants ou même enfants, leur message est unique : le fair-play, la bonne entente et surtout l’amitié entre les différents supporteurs des autres clubs. «Notre objectif premier, c’est de combattre la haine et encourager le fair-play», dira un des Warriors.

C’est pour le bien du club que ces jeunes ont pris la décision de s’organiser et d’être le tremplin de milliers de supporteurs des Vert et Orange à Boufarik et en dehors de cette dernière. Hormis les chansons et le craquage (allumage de fumigènes aux couleurs du WAB) dans chaque rencontre, les «Ultras Oranges Warriors» ont procédé récemment à l’enregistrement d’un CD avec 7 chansons dédiées au club et à la vie actuelle, une compilation qui fait parler d’elle dans toute la ville, une initiative très louable qui, à travers ça, montre l’amour de ces jeunes pour leur club et la ville de Boufarik.