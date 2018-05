Réagissez

Djebri Abdelkader est un des initiateurs et entraîneurs d’un sport qui, une année et demie auparavant, était méconnu à Boufarik : «le BJJ Brasilian- JUI - Jitsu», un des arts martiaux.

Ce dernier a pris en main un groupe de jeunes de 8 ans et plus, et après seulement 7 mois d’intenses exercices et d’exhibitions, voilà que cette équipe vient de faire ses preuves en allant représenter l’Algérie, et en particulier Boufarik, au championnat mondial du Jui-jutsu, qui a eu lieu du 16 au 21 avril 2018 à Dubai.

Ces derniers se sont distingués devant plusieurs nations venues pour la circonstance en raflant 4 médailles d’or et d’argent, méritées de la part de Bourifi Anouar (8 ans), Salah Mohamed Salah (8 ans), Salah Walid (08 ans), et Mecheri (15 ans). Malgré leur consécration mondiale, ces derniers ne sont nullement considérés dans leur ville natale par les autorités ou autres.

«On a fait le maximum pour ces joutes et voilà, nos résultats parlent d’eux-mêmes. Pour pouvoir mettre nos compétences au profit des jeunes Boufarikois qui sont nombreux à vouloir pratiquer le Jui Jitsu et avides de sport, on a besoin d’une grande salle, alors aidez-nous..», dira Djebri le coach.