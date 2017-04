Réagissez

Louable geste que celui initié par l’association Flitta des anciens scouts de la ville de Boufarik, en rendant un vibrant hommage, à l’occasion de la journée de Youm El Ilm (16 avril), à ceux qui, dans les années 1960 et 1970, ont donné le meilleur d’eux même pour inculquer à la jeunesse de l’époque un enseignement sain et une éducation exemplaire.

Les Mouhous Boualem, Aït Ali Rabah, Louchi Farouk, Deghrar, Merabia ainsi que des dames comme les Seninet, Benbachir et bien autres bien sûr (décédées ou vivantes). Certains éducateurs étaient présents dans la salle où s’est déroulée la cérémonie. Témoignage après témoignage, l’émotion était à son comble : retrouvailles, souvenirs et anecdotes, le tout dans une ambiance conviviale. «On a toujours pensé à ceux qui nous ont donné leur savoir, une pensée à ceux qui ne sont plus de ce monde et ceux qui sont malades. Humble est notre rencontre, mais la chaleur humaine imbibée de beaux souvenirs est très forte», finit par dire le coordinateur de l’association Flitta.