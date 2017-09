Réagissez

A bien des égards, et malgré les récents aménagements opérés dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation routière à Boufarik, ces opérations n’ont malheureusement pas résolu le problème des embouteillages. En effet, la croissance importante du parc auto à Boufarik, et comme partout ailleurs (Boufarik étant un centre de transit de tous types de véhicules venant de l’Ouest et allant vers le Nord et l’Est), et l’absence d’un plan de circulation adapté et efficace ont pour conséquence des embouteillages à longueur de journée ainsi que l’anarchie sur les routes, notamment à l’entrée nord de la ville, surtout pendant les heures de pointe en allant vers le centre-ville, ou à l’intersection du stade et à l’entrée ouest de la ville, et ce, malgré les feux tricolores. «On manque encore de civisme, de savoir conduire et de patience sur les routes, c’est dommage ! Beaucoup ignorent ces feux et ne respectent pas la signalisation, il y a risque d’accident à tout moment», regrette un automobiliste. Combiné à la densité de la circulation, le mauvais comportement des usagers et parfois l’état déplorable de certaines routes sont à l’origine de plusieurs dégâts. Les routes congestionnées, ne peuvent plus désormais contenir un parc ambulant en perpétuelle croissance, où les automobilistes qui sillonnent tous les coins de la ville trouvent moult difficultés pour mettre à l’abri leurs véhicules face à la menace perpétuelle du «sabot» aux plaques indiquant à chaque coin de rue l’interdiction de stationner, ainsi qu’au diktat des quidams autoproclamés gardien de ‘’virtuels’’ parkings. Alors l’APC de Boufarik ou du moins les futurs élus penseront-ils à un parking à étages à l’entrée de la ville ? La question restera poser jusqu’aux prochaines élections...