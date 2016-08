Réagissez

Plongée dans un cycle d’abandon, Boufarik a fini par perdre progressivement son cachet de ville animée, chaleureuse, accueillante et sensuelle, renonçant aux charmes et aux avantages d’une vie nocturne quasi absente.

Si la ville de Boufarik se réveille tôt le matin, elle s’endort aussitôt la nuit tombée. Sitôt que le crépuscule apparaît et juste après la prière d’El Maghreb, la ville est envahie par une étrange torpeur, les magasins ferment avec une désolante rapidité, car la majorité des propriétaires de ces commerces sont des locataires et n’habitent pas à Boufarik. Les passants commencent à se faire rares une fois la prière d’El Icha accomplie, quelques fidèles regagnent leurs domiciles, ombres isolées arpentant les artères d’une ville rongée par un silence morne et détestable, où tous ses boulevards sont en chantier illimité.

C’est le black-out, un spectacle triste et inexpliqué. Le Boufarikois est-il à ce point casanier ? Cette enfilade de commerces lourdement cadenassés et verrouillés fabrique une atmosphère pesante, il suffit de déambuler dans n’importe quelle rue ou artère pour s’en convaincre. «Boufarik a changé ; dans notre jeunesse, pendant toute la saison d’été, on veillait tard, surtout le week-end, il y avait de l’ambiance à travers toute la ville ; déjà on sortait du cinéma à 23h et on restait au quartier dans la fraîcheur car on n’avait pas de climatiseur.

Hélas, maintenant rien n’est comme avant», confie un sexagénaire à la sortie de la mosquée. Boufarik by night se conjugue au mode de la platitude après 22h30 voire 23h, hormis la grande terrasse d’un café du côté de Sidi Abdelkader, très lumineuse, où se rencontrent beaucoup de jeunes afin de siroter un café ou un thé et discuter des aléas de la vie, ou bien la petite terrasse d’un salon de thé sur le boulevard Bouguerra, où les rares familles qui sortent pour déguster une glace et se dégourdir les jambes, Boufarik reste une ville morte. Et ce, malgré les efforts consentis par l’EPIC Eclairage, où une multitude de lampadaires illuminent la plupart des artères de la ville et donnent envie à plus d’un de marcher la nuit, mais pour aller où ?