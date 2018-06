Blida : Une enveloppe pour restaurer cinq sites de jeunesse

Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida a bénéficié cette année d’une enveloppe conséquente destinée à la réhabilitation de 5 structures de jeunesse et leur redonner leur vocation, afin de rassembler les jeunes sur des actes culturels et sportifs.

Sur les 56 établissements dont dispose la direction de la jeunesse et des sports, 5 vont être restaurés dans l’immédiat. Il s’agit des maisons de jeunes de Blida et de Boufarik, pour un montant qui dépasse les 10 millions de dinars, ainsi que la restauration de la place Benboulaïd, à Blida. La DJS a aussi reçu une enveloppe des budgets de la wilaya et des communes pour le lancement des opérations de réhabilitation de quelques structures sportives, dont la restauration de la pelouse du stade Tchaker et la pose de gazon dans les stades des communes de Ouled Yaïch, La Chiffa et Bouinan.



T. Bouhamidi