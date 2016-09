Réagissez

Un carrefour d’échange, de réflexion et de...

Un carrefour d’échange, de réflexion et de concertation entre les acteurs de la formation et les opérateurs économiques

L’événement constitue une occasion pour les jeunes désirant s’informer davantage et de près sur les potentialités qu’offre le secteur de la formation dans diverses spécialités et métiers.

L e Salon national de la formation et des métiers d’avenir (Safem) se déroule du 19 au 23 septembre au Centre d’information territorial, Chahid Mohamed Madi, 1re Région militaire (Bab Essebt, Blida). Il sera organisé par Sunflower Communication, et ce, sous le haut patronage du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et en partenariat avec l’université Saâd Dahleb Blida 1.

Selon le directeur de l’entreprise organisatrice de l’événement, «près d’une quarantaine d’écoles et instituts de formation, publics et privés, et issus de plusieurs régions de l’Algérie (Blida, Alger, Ouargla, Oran, Annaba, Djelfa, Tizi Ouzou…), prennent part à cet événement d’envergure, qui se veut un carrefour d’échange, de réflexion et de concertation entre les acteurs de la formation et les opérateurs économiques». Aussi, des entreprises participent à ce Salon pour démontrer leur expérience pour ce qui est du rapport entre la bonne formation de leur personnel et la productivité.

«Un personnel bien formé, c’est aussi une entreprise performante», ajoute notre interlocuteur. Selon un communiqué de presse, le Safem ambitionne à offrir une opportunité réelle aux deux parties pour amorcer une nouvelle ère de partenariat durable, fructueuse et fondée sur le savoir, le savoir-faire et l’esprit d’innovation. L’événement constitue également une occasion aux jeunes désirant s’informer davantage et de près sur les potentialités qu’offre le secteur de la formation dans diverses spécialités et métiers, ce qui est à même de les orienter vers des choix en conformité avec les besoins de la nouvelle stratégie économique.

«Un espace carrière-recrutement est mis à la disposition des jeunes en quête d’emploi, où ils peuvent déposer leur CV, demande et lettre de motivation. Une grande opportunité est offerte, également, à ces jeunes pour s’informer des métiers demandés sur le marché de travail, ce qui peut les orienter à s’inscrire dans des cursus de formation à même de se placer sans peine dans le milieu professionnel.»

En parallèle au salon, des conférences-débat autour des questions intimement liées au thème de l’événement, et animées par des responsables au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des universitaires et experts économiques ainsi que des opérateurs économiques nationaux, seront au programme.

«Le Safem aspire, en fait, à constituer un point de départ pour de nouvelles approches et stratégies du développement et de diversification de l’économie algérienne et aboutir à des recommandations pratiques à même de relever le défi actuel de mettre l’Algérie définitivement à l’abri des retombées néfastes de la chute sensible des prix des hydrocarbures sur le marché international.»

Parmi les thèmes durant les conférences-débats figurent notamment : «Le système LMD, une passerelle entre l’université et les opérateurs économiques» (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique), «La formation dans les énergies renouvelables, un choix stratégique pour l’avenir», «Les nouvelles technologies et le développement de la filière agroalimentaire».