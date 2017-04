Blida : Un plan pour la lutter contre les MTH

Réagissez

En prévision de la saison estivale, et lors de la réunion d’évaluation de l’activité des bureaux d’hygiène des communes de la wilaya de Blida, et ce, pour lutter contre les maladies à transmission hydrique, les autorités locales concernées se sont mobilisées pour permettre aux éléments des communes chargées du contrôle d’hygiène, d’assurer pleinement la prévention sur tous les plans.

Ainsi, un plan d’action a été arrêté dans ce cadre de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) durant l’année 2017 qui consiste notamment en la mobilisation de la ressource hydrique. Ainsi, 36 forages seront mis en service cette année pour un débit avoisinant les 30 900 m3/j afin de combler le déficit en eau et d’éviter toute pénurie ayant trait à toute forme d’approvisionnement anarchique et à risque. A cet effet, des recommandations auxquelles les gestionnaires sont appelés à sensibiliser par tous les moyens les citoyens à désinfecter leurs propres citernes et bâches à eau individuelles, les distributeurs d’eau par les citernes doivent se conformer aux conditions fixées par le décret exécutif n° 08-195 du 06/07/2008.

L’entretien, le nettoyage et le traitement régulier des points d’eau destinés à l’AEP et le contrôle régulier ainsi que le suivi des pratiques d’irrigation illicites par les agriculteurs par les eaux usées est aussi renforcé. En matière d’assainissement au titre de l’année 2016, l’Office national d’assainissement (ONA) a effectué des interventions à travers les 25 communes que compte la wilaya : 275 905 ml de curage de réseaux d’assainissement, 21 162 de nettoyage de regards, 1930 nettoyages d’avaloirs et 29 interventions aux débordements des eaux usées et aux inondations des vides sanitaires.

Il y a lieu de signaler que la wilaya de Blida a bénéficié d’une opération d’un montant de 100 000 000,00 DA dans le cadre du PSD pour la lutte contre les MTH qui consiste en la rénovation et réhabilitation de 25 000 ml de réseaux d’AEP pour les huit communes restantes pour atteindre les 93 150 ml. Par ailleurs, toujours dans le cadre de la lutte contre les maladies, une grande opération d’abattage des animaux errants (chiens et chats) a été effectuée le week-end dernier. Cette prolifération constitue un danger pour la population. Rappelons que l’année dernière, la DSP a enregistré 4841 morsures qui ont coûté à ce secteur plus de trois millions de dinars de dépenses.