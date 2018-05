Blida : Troisième édition du Salon de l’emploi

Réagissez

La troisième édition du Salon de l’emploi et de la découverte a eu lieu les 5 et 6 mai au club hippique de Blida.

Organisée par l’Insim de Blida, cette manifestation a vu la participation d’une trentaine d’entreprises en quête d’une main-d’œuvre qualifiée et de compétences. Selon Mlle Henni Mansour Chahinez, coordinatrice du projet Emploi de jeunes au centre de carrière de l’Insim, plus de 1500 CV ont été déposés par les demandeurs d’emploi lors de cet événement. Les profils les plus demandés vont du plombier au responsable HSE, du commercial au machiniste. «Les entreprises participantes, qu’elles soient publiques ou privées, ont subi les premiers entretiens d’embauche sur site et les meilleurs éléments vont être convoqués pour les tests finaux.

En tout, il y avait une centaine de postes d’emploi à pourvoir durant le Salon», souligne-t-elle. Parmi les participants, il y avait une entreprise d’emballage qui recrutait des ouvriers handicapés. «Afin qu’il y ait une égalité des chances entre tous les citoyens en matière d’emploi, et pour insérer les personnes aux besoins spécifiques dans le monde professionnel, nous avons consacré une vingtaine de postes à ces dernieres, qui sont malheureusement souvent marginalisées», regrette un participant. Durant le Salon, et en dehors des recrutements, des offres pour des stagiaires et des vacanciers durant l’été ont été offerts, notamment aux étudiants de la formation professionnelle.