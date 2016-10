Réagissez

Le téléphérique, pièce maîtresse du tourisme de la région verte de Blida, qui permet en quelques minutes aux usagers de profiter pleinement de la vue aérienne de l’immensité de l’Atlas blidéen, de ressentir l’odeur dégagée par la végétation sauvage et de contempler la splendeur des chênes, des cèdres et des pins d’Alep au décor enchanteur, construit durant le mandat de Chadli en 1984 sur une portée de 7,2 km, tombé en panne 1993, remis en service en 2009, puis relancé il y a deux années avec le concours d’ une équipe d’experts européens, est à l’arrêt selon l’entreprise chargée de la gestion du téléphérique suite au changement du câble principal et à la rénovation d’ équipements électromécaniques, pourtant la date de la remise en service a été programmée à ce mois d’octobre.

Un autre report est prévu à la fin de l’année 2016, heureusement que la saison hivernale a connu un retard cette année, ce qui a sauvé l’entreprise réalisatrice des délais de réception en obtenant un sursis des mordus aériens. La remise en marche de ce moyen de transport aérien est très attendue par les amoureux de la nature au moment des premières chutes de neige en évitant le trafic routier de la RN 37 toujours encombrée et pleine de surprises, surtout durant le retour le soir.

Malgré plusieurs tentatives d’intervention et de reports pour rétablir la panne du téléphérique, maillon fort de la relance du tourisme à Chréa et de procéder à un véritable mégaprojet de tourisme à sa réputation et ses richesses naturelles, on continue à tourner en rond. Le site Chréa mérite d’être pris en charge sérieusement à travers une volonté politique appuyée d’en haut afin que les Algériens profitent de ce patrimoine paradisiaque aux effets bénéfiques sur la santé et le moral.