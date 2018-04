Blida SOS d’une mère désespérée...

Réagissez

H. Leïla s’est présentée au bureau du journal El Watan de Blida pour lancer un appel à toutes les autorités de la wilaya (wali, chef de daïra et P/APC de Ouled Yaïch) et aux âmes charitables, afin de lui venir en aide.

H. Lila, mère au foyer ayant à sa charge quatre enfants, dont deux handicapés à 100%, les yeux larmoyants, nous confie : «Je suis une mère abandonnée par un mari qui m’a laissé deux enfants handicapés que je prends en charge au quotidien, Hani, 16 ans, sur un fauteuil roulant, atteint de la maladie Spina Bifida, et Fella, 22 ans, atteinte d’une IMC, toujours alitée et immobile H24, je suis sans ressources, leur père les a abandonnés il y a plus de 10 années, j’habite chez mes parents dans un appartement très exigu au 4e étage, je vis l’enfer si ce n’est l’aide de mon père et de quelques voisins que je remercie au passage.

Mes enfants ont besoin de tout, des couches adultes, d’un matelas adéquat pour ma fille et surtout un petit logis (F1) au rez-de-chaussée pour que Hani, mon enfant, puisse sortir et profiter un peu de la vie. En dépit de toutes les contraintes bureaucratiques et du mal-vivre, je résiste toujours pour mes enfants. Toute aide sera bénéfique pour eux.» Pour toute aide, veuillez contacter l’intéressée en personne au n° tél : 0675 25 52 33.