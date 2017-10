Réagissez

Un plan d’assainissement émanant conjointement des secteurs de l’environnement et du commerce pour éradiquer le commerce informel est en préparation pour être appliqué sur le terrain sur instruction de M. le wali de Blida.

Des rues entières se transforment anarchiquement en un marché informel, où des milliers de commerçants exercent leur activité déloyalement, et ce, au détriment des commerçants contribuables. La guerre contre l’informel permettra à la wilaya de renflouer ‘’ses caisses’’ en cette période de déclin de recettes fiscales et de crise.

Même les baguettes de pain ne sont pas épargnées, elles sont vendues dans la rue et sans respect des règles d’hygiène. Il y a aussi les sachets de lait crasseux et entassés devant les devantures des magasins sales sous les rayons de soleil. De même, des activités non déclarées, comme les abattoirs clandestins et les laboratoires de préparation de pâtisserie, de limonade…sans registre du commerce et dont la qualité est douteuse prolifèrent de jour en jour. L’instruction du wali sera-t-elle appliquée ? L’avenir nous le dira…