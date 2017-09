Blida : Qui est derrière la pénurie de rond à béton ?

Réagissez

Pas un rond à béton depuis un mois, chez les revendeurs de matériaux de construction. Les chantiers à travers la wilaya de Blida enregistrent des retards dans la réalisation de différents projets, notamment ceux de grande envergure et d’une importance nationale à cause d’une pénurie qui ne cesse de durer dans le temps. Le rond à béton n’est même pas disponible au marché noir, nous dit-on. Plusieurs entrepreneurs se plaignent de cette situation qui s’aggrave davantage. «Il y a quelques mois, le rond à béton était cédé à 6000 DA le quintal, aujourd’hui il est introuvable même à 12000 DA», témoigne un entrepreneur, dont les chantiers sont à l’arrêt. Pas de rond à béton sur le marché, pas d’importation de matériau et pas de production à El Hadjar depuis certains temps. «Qui est derrière la pénurie inattendue et la flambée démesurée du prix du rond à béton au détriment du développement local et national ?», s’interroge notre interlocuteur.