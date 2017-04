Blida : Quand le wali appelle au vote massif pour les législatives

Réagissez

Le wali de Blida Abdelkader Bouazghi

Pour relancer le tourisme de grande envergure, l’opération nécessite un véritable programme de développement durable.

Le développement socio-économique atteint par la wilaya de Blida ces deux dernières années, comparé aux autres wilayas, doit être accompagné d’un sursaut politique allant dans le sens d’une participation massive au scrutin du 4 mai prochain», a déclaré le wali de Blida, Abdelkader Bouazghi, dans son allocution d’ouverture des travaux de la journée de sensibilisation sur le travail, l’emploi et la sécurité sociale, au niveau de la salle de conférences de la wilaya, et ce, le 19 avril dernier.

Dans un discours d’une trentaine de minutes, le chef de l’exécutif est revenu sur les principaux chantiers qu’il a lancés, au titre du développement sectoriel et local, depuis sa prise en charge des destinées de la wilaya. La réalisation de ces chantiers, a-t-il précisé, a placé la wilaya de Blida en pole position par rapport aux autres willayas du pays, au plan socio-économique (renforcement des services publics, réduction du chômage, renforcement de la sécurité…).

Et d’ajouter qu’il mise sur le sursaut de l’électorat blidéen pour placer, aussi, la wilaya de Blida en pole position en termes de participation aux élections législatives du 4 mai prochain, contrairement aux échéances électorales précédentes, où la wilaya de Blida détenait des taux de participation parmi les plus faibles.

Et de conclure que ce sursaut politique associé à l’essor économique est la dichotomie constitutive de l’exercice effectif de la citoyenneté, synonyme de plein épanouissement et du bien-être social. A souligner que la salle de conférences du siège de la wilaya, qui a abrité cet événement, était archicomble.

Elle a commencé à se vider dès que le wali l’a quittée pour d’autres obligations ! Cette journée a été organisée par la direction de l’emploi de la wilaya, sous le parrainage du wali. Ont pris part à cet événement les autorités locales et les cadres des institutions du secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (ANEM, CNAS, Casnos, CNAC, Cacopath, Ansej…) Des communications laconiques sur les différents dispositifs en vigueur et afférents au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale ont fait l’objet de présentation par des intervenants dudit secteur.