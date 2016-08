Blida /Ouled Yaïch : La bière coule à flots à Oued Beni Azza

Réagissez

Sur les rives de Oued Beni Azza, entre le stade Tchaker et la cité administrative qui regroupe plusieurs directions de wilaya, des jeunes buveurs se rassemblent en petits groupes, à partir de la tombée de la nuit, pour consommer de la bière et autres boissons alcoolisées, et ce, avant de laisser derrière eux des tas de canettes et bouteilles en verre.

Les lieux sont pollués à longueur d’année et le cumul d’ordures ne cesse de prendre du volume. Souvent quelques verres de trop, un mot qui fait mouche, et puis les disputes et les rixes. Certains riverains osent s’approcher d’eux mais cela finit toujours mal. Seul une opération coup-de-poing des gendarmes ou une descente de la police peuvent remettre de l’ordre et imposer la sécurité des citoyens, en réprimant ce fléau et les tapages nocturnes, injurieux et troublant la tranquillité d’autrui.

Ces rassemblements nocturnes causent de nombreuses nuisances aux riverains et de la corvée aux éboueurs, lesquels n’arrivent plus à nettoyer les lieux tellement la quantité d’ordures y est importante. «Il est temps d’instaurer la tranquillité publique et accorder une attention particulière à cet oued délaissé, lequel marque une frontière entre les deux communes de Blida et Ouled Yaïch. La bière coule à flots à Oued Beni Azza et la consommation d’alcool dans ces lieux risque d’engendrer l’irréparable», craint un riverain.