Pour la bonne cause, une opération de volontariat pour le nettoyage des 114 cimetières répartis sur l’ensemble de la wilaya de Blida est programmée ce dimanche à l’occasion de l’approche des jours de fête de l’Aïd. Ce sont notamment les employés de l’administration et des volontaires qui seront derrière cette initiative. Cette opération consiste à ramasser les déchets en plastique et de carton ainsi qu’au désherbage. «Nos morts méritent notre respect, on doit faire preuve de civisme dans nos cimetières», insiste un organisateur. L’initiative n’est pas nouvelle, puisque des opérations similaires ont été effectuées à plusieurs reprises dans le cadre de l’opération «Blida Ourida»