Sur instruction du Premier ministre, notifiée au DG du budget, puis adressée au contrôleur financier auprès de la wilaya de Blida, une décision portant la levée du gel sur plusieurs projets qui touchent trois secteurs essentiels, l’éducation, la santé et l’hydraulique a été donnée.

Il s’agit de 14 opérations, inscrites entre 2011 et 2013, de réalisation de plusieurs groupes scolaires de différents types, 4 CEM et 4 lycées, pour une AP de plus de 2 milliards de dinars, ensuite 5 polycliniques et un complexe Mère et enfant, pour un montant de 1,6 milliard de dinars, relevant du secteur de la santé, et en dernier, le secteur de l’hydraulique, avec 3 opérations, entre réalisation, réhabilitation et extension du réseau d’assainissement, dont l’enveloppe depasse les 500 millions de dinars.