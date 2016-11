Réagissez

Les incendies hors campagne recensés au début de ce mois de novembre dans la wilaya de Blida ont détruit plus de 25 ha de maquis, broussailles et forêts, d’après un bilan provisoire de la circonscription des forêts de Blida, qui compte quatre daïras, Boufarik, Ouled Yaich, Oued EL Alleug et Blida.

«Ces incendies ont touché notamment les localités montagneuses de Oued Aberere, Oued Blat, Beni Sbiha et Ben Achour. Ces feux se sont répandus très vite à cause des vents violents. Et malgré le peu de moyens dont dispose notre circonscription de Blida, nous avons pu maîtriser ce massacre délibéré en ce mois de novembre.

La forêt apporte un nombre illimité de bienfaits, elle est à préserver», insiste le chef de la circonscription de Blida, Samir Yahaoui, et de poursuivre : «Le patrimoine forestier est en danger, s’il n’y a pas de changement de stratégie pour la sauvegarde de ces espaces naturels et la réhabilitation du statut des travailleurs des forêts, à l’exemple des corps constitués, où le forestier peut porter l’arme et verbaliser les contrevenants, surtout que les causes des incendies viennent de l’être humain.

Allumer un feu de bois sans prendre des précautions nécessaires, jeter des mégots allumés ou mal éteints ou des ordures sur des parties facilement inflammables sont des actes à condamner, qu’ils soient commis volontairement ou involontairement. Pour la régénération des parcours, pour la protection des cultures contre les attaques des animaux, pour la protection de l’abeille et ses produits,… je pense qu’il est temps de valoriser le forestier, de faire le point sur un certain nombre de contraintes auxquelles il fait face dans l’exercice de ses activités de protecteur du patrimoine forestier et défenseur de l’écologie».

Pour faire valoir leurs droits, une journée de protestation des forestiers, représentés par la Fédération nationale des travailleurs des forêts et du développement rural est prévue ce mercredi 16 novembre 2016 devant le siège de la direction des forêts de la wilaya de Blida. Ils réclament la réhabilitation et le renforcement de l’administration forestière et son personnel pour assurer une meilleure protection du patrimoine forestier.