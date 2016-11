Blida : Les étudiants en chirurgie dentaire en colère

Réagissez

Les étudiants en chirurgie dentaire (5e année) ont entamé, cette semaine, un mouvement de protestation pour exiger une meilleure prise en charge de leurs problèmes.

«Comment voulez-vous qu’on travaille convenablement alors que les fauteuils sont souvent en panne et les matériels et matériaux nécessaires à notre spécialité font défaut à la clinique dentaire ?» insistent de futurs dentistes mécontents. Signalons que la clinique dentaire de Blida possède une double tutelle, soit le Chu Frantz Fanon et l’université Blida 1. «On est entre l’enclume et le marteau, chaque administration rejette la responsabilité à l’autre, du coup, c’est nous les premières victimes. On espère une solution à notre problème dans les plus brefs délais», concluent-ils.