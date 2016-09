Blida : Les deux universités accueilleront 70 000 étudiants

Réagissez

La faculté de droit de l’université Blida 2

Avant le coup d’envoi de la nouvelle année universitaire 2016/2017, le wali de Blida a invité, récemment, les deux recteurs des deux universités que compte la wilaya, Blida 1 et Blida 2, dans un conseil de wilaya, et ce, afin que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions pour les 70 000 étudiants attendus, venant de différentes wilayas et même de l’étranger.

A cet effet, le wali, en s’adressant aux responsables, a rappelé que bien que le pays fasse face à une crise financière, la wilaya continue de financer ce secteur afin que les étudiants puissent étudier et être hébergés dans de bonnes conditions. «Le savoir c’est la richesse, le statut de l’étudiant ne doit pas s’arrêter uniquement à une place pédagogique, un lit, un repas et un transport, à vous recteurs de trouver une formule de faire participer vos étudiants dans de petites actions en dehors de votre enceinte, et ce, en collaboration avec les autres institutions pour faire profiter leurs connaissances et les impliquer dans le développement local à travers de petites conventions», a-t-il déclaré.

Pour cette rentrée (2016-2017), l’université Blida 1 va accueillir 42 000 étudiants, dont 636 étrangers de 38 nationalités qui seront répartis sur les quatre facultés des sciences, de la technologie, des sciences de la nature et de la vie et de la médecine, ainsi que sur les quatre instituts d’aéronautique et études spatiales, d’architecture et d’urbanisme, des sciences vétérinaires et des sciences et techniques appliquées (institut ouvert cette année).

La même université est encadrée par un effectif de 1406 enseignants permanents avec un taux d’un enseignant pour 30 étudiants. Et pour ce qui est de l’université Blida 2, qui se trouve sur le versant sud d’El Affroun, étalée sur une assiette de 200 ha et regroupant quatre facultés : lettres et langues, sciences humaines et sociales, droit et sciences politiques, sciences commerciales et de gestion, elle accueillera 30 000 étudiants répartis sur les 80 spécialités dont dispose ce pôle universitaire.