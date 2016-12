Blida : Les deux industriels et l’université de Blida 1

Réagissez

Plus de 20 ans après leur cursus à l’université de Blida, deux grands industriels en agroalimentaire se sont retrouvés, mardi dernier, au sein du même établissement, non pas pour suivre des cours pédagogiques, mais dans le but de signer des conventions de travail avec leur ancienne université ! Le hasard a voulu que ce soient eux, cette fois-ci, qui prennent en charge les étudiants pour des stages pratiques. Il s’agit de Farid Zraimi, DG du groupe Sim, et Ryadh Amour, DG du groupe éponyme, les deux sont spécialisés en industrie agroalimentaire. «Vous étiez nos anciens étudiants et vous voilà aujourd’hui des acteurs professionnels qui offrent des stages pratiques à nos actuels étudiants, et augmentent ainsi leur employabilité une fois le diplôme en poche», déclare, en public, Mme Lynda Boutekrabt, directrice de l’Institut des sciences et techniques appliquées à l’agroalimentaire (ISTA) lors de la cérémonie de signature des conventions. Les deux industriels se sont montrés disponibles pour accompagner les étudiants et leur offrir des terrains de stage.