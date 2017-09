Blida : Les défis qui attendent le wali

Réagissez

Visite sur le terrain du wali de Blida

Dur, dur de gérer la wilaya de Blida en ces moments de cumuls de problèmes et de la rentrée sociale qui s’annonce difficile pour Mostefa Layad, le wali de Blida qui vient d’être installé il y a à peine deux mois.

Il y a la fin de mandat des élus, lesquels se bousculent devant les bureaux des partis pour postuler aux prochaines élections, oubliant leurs gestions catastrophiques et laissant les municipalités dans le désordre et le chaos ! Malheureusement la tutelle n’a jamais demandé des comptes. Il y a aussi les mécontentements liés aux retards de distribution de différents types de logements (AADL, LSL, LSP ET LPP ) et qui ont perduré dans le temps.

D’ailleurs, les protestations et les sit-in devant le siège de la wilaya et le siège de l’AADL sont devenus récurrentes. Ajouté à cela, l’omniprésence de constructions illicites qui prennent de l’ampleur à travers la wilaya, où chaque chute de terrain surtout les rives des oueds et les abords des rails sont squattés au vu et au su des responsables élus. (oued Beni Azza, au niveau du chemin de fer Blida Beni-Mered).

Autre problème, les habitants de la wilaya de Blida font face à un énorme manque d’eau potable, en réclamant à maintes reprises cela aux responsables concernés, en vain. Aussi, les routes deviennent impraticables à chaque averse à cause notament des avaloirs bouchés, les chantiers sont à l’arrêt faute d’approvisionnement de matériaux de construction et payement, le problème de l’enlèvement des ordures qui se fait remarqué ces temps à cause de la vétusté du matériel roulant et le non renouvellement du parc. Tout le monde sait que le budget est faible par rapport aux autres années, et que les élus n’ont pas assumé leur tache convenablement, les citoyens demandent au wali de faire des efforts supplémentaires afin de sauver la wilaya...