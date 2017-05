Réagissez

Après la réouverture de la place du 1er Novembre, appelée communément place «Toute», et qui a connu un aménagement admirable, prendre un thé, un café ou une glace va sans doute devenir synonyme d’un réel plaisir, surtout pendant les soirées.

En effet, un cahier des charges a été soumis aux gérants des cafés se trouvant sur le périmètre de la place pour une mise à niveau de leur activité afin d’occuper les terrasses de la place. Pour préserver les lieux, éviter l’anarchie et garder une certaine harmonie dans l’activité, la wilaya offre 4 tables, des chaises et des parasols au sigle «Blida Ourida» à chacun de ces cafetiers, en contrepartie, les gérants doivent respecter l’hygiène et la quiétude des citoyens.

Les nouveaux occupants de la place sont soumis au nettoyage des espaces de travail après usage et le respect de la propreté du lieu d’activité au quotidien. Il revient à chacun la responsabilité de garder son espace propre. Cela facilitera aussi le pénible travail des éléments chargés du nettoiement (Mitidja Nadhafa).

Le service doit être efficace et sérieux, les serveurs sont tenus de porter des habits propres (gilet, cravate, chemise blanche et pantalon noir, comme dans le temps) selon les normes des cafetiers des terrasses, et ce, avec un sourire s’il vous plaît ! Pour la sécurité des clients (familles), le propriétaire est tenu de veiller au moindre incident.

Ce grand retour des anciennes habitudes de la place «Toute» va sûrement réveiller les esprits des nostalgiques et permettre de relancer l’animation nocturne aux familles à travers la consommation des glaces sur cette place tant prisée par les Blidéens et appréciée par les visiteurs. Bonne glace Chantilly !