Esthétique et économie d’énergie

Une large campagne pour l’entretien et la réparation des 70 000 points lumineux à travers les 25 communes de la wilaya de Blida a été organisée récemment par l’Epic wilayale Mitidja Inara.

L’opération a touché tous les points noirs et a permis de réhabiliter des centaines de points lumineux, entre poteaux, consoles, lampes et câblages. «Avant que notre entreprise entre en fonction, l’éclairage public était régi par les services des communes et fonctionnait à 56% dans la wilaya», a indiqué le directeur de Mitidja Inara, Bouceka Mahfoudh. Et de poursuivre : «Nos interventions durant les trois mois d’existence avaient pour objectif de réparer le réseau électrique qui accusait de nombreuses pannes, nous avons atteint les 60% d’éclairage et comptons arriver à 70% à la fin de l’année dans un premier temps.

Malgré les problèmes rencontrés (absence de cartes de réseaux, passation de consignes entre les communes et l’EPIC, vétusté du matériel et des équipements, comme les armoires électriques), nous avons pu avancer dans notre travail. Nos interventions renforceront les conditions de fonctionnement des installations lumineuses dans le respect de l’environnement, la protection des nuisances lumineuses, l’économie d’énergie, et cela sans nuire à la sécurité publique à travers un éclairage moderne et de qualité.»

Déjà la wilaya de Blida, avec ses 16 boulevards, s’illuminent avec des lampes LED et compte adopter ce nouveau type d’éclairage plus économique par le remplacement progressif de toutes les lampes du réseau d’éclairage public dont la durée de vie est plus longue par rapport aux anciennes lampes. Il est à signaler que le tronçon de l’autoroute Est-Ouest Beni Mered-Chiffa de 12 km traversant la wilaya de Blida sera bientôt doté d’éclairage public. Les travaux ont été confiés à Mitidja Inara. Cet éclairage sera très utile aux usagers de ce tronçon pendant la nuit. Pour rappel, l’EPIC Mitidja Inara a été créée au mois de mai dernier.