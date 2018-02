Réagissez

Le club de football senior de la commune de Zaoui, dans la wilaya de Blida, a été honoré mardi dernier par le wali, Mustapha Layadhi, en présence du P/APW, Abderrahmane Soualmi, et quelques responsables locaux.

Vêtus de la couleur fétiche du club, Rouge et Blanc, les joueurs et leur coach, l’ex-joueur et enfant terrible de l’USMBlida, Zouani Réda, ont eu tous les honneurs de la part de tous les responsables. En effet, l’équipe a fait un parcours honorable et est arrivée en quarts de finale de la coupe d’ Algérie version 2018, où elle espère aller le plus loin possible dans cette aventure de Dame coupe afin d’honorer la ville de Zaoui et toute la wilaya de Blida.

Pour sa part, le premier responsable de la wilaya, et en guise d’encouragement, a octroyé une enveloppe financière pour aider le club dans sa démarche footballistique, tout en lui promettant de prendre en charge les joueurs qui étudient encore et d’inscrire les autres dans des centres de formation et d’apprentissage. Concernant le stade, le wali a donné des instructions pour qu’il soit finalisé et exploité par le club afin de former les talents de demain et prospérer encore plus le football avec la construction dans un futur proche d’une académie de football.