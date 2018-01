Blida : Le tamazight à l’AW

Réagissez

Lors de la première session extraordinaire de l’AW tenue mercredi à la salle de réunions de la wilaya, le wali de Blida s’est félicité de la décision prise récemment par le président de la République concernant l’institutionnalisation de la journée du 12 janvier comme fête nationale et représentant le nouvel an berbère Yennayer. «Cette journée, on la fête depuis longtemps et on l’appelait ‘’Aam Arab’’ pour la distinguer des fêtes des colons», a déclaré le wali. A la fin de la séance, il a invité une membre de l’APW à clôturer la session en amazigh. Cette dernière a lâché son «zest amazighen» plein de poésie et de bonnes paroles. Dommage qu’une grande partie des présents n’ait pas compris les paroles, mais a juste apprécié la rime. C’est une première à Blida au sein de l’APW et c’est l’élue Amina Harriche qui a ouvert le bal !