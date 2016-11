Réagissez

G. Fatma, 49 ans, est démunie. Et comme un malheur ne vient jamais seul, elle est divorcée, tout en étant victime de plusieurs maladies. Son rêve est de retrouver sa santé pour pouvoir travailler et gagner sa vie.

Elle a déjà travaillé pour un salaire de 9000 DA dans le cadre du filet social, mais son état de santé dégradé ne lui a pas permis de continuer à assurer ses tâches professionnelles. Diplômée en apiculture et secrétariat, elle déclare qu’elle ne sent pas utile à la société, ce qui lui fait davantage mal. «J’ai été opérée quatre fois pour relâchement pelvien et du sphincter anal, ainsi que d’un décalage de la vessie. Du coup, je souffre notamment d’une incontinence urinaire et d’une constipation chronique.

Ces interventions chirurgicales ont malheureusement compliqué davantage mon cas. Le fait de rester assise ou debout me provoque des douleurs atroces et ce handicap m’empêche de travailler, car les employeurs ne veulent pas d’une personne malade comme moi. En plus, je suis anémiée, souffrant d’arthrose et d’ostéoporose, d’une inflammation du colon, d’un ulcère ainsi que d’autres pathologies me privant d’une vie normale», énumère-t-elle, les larmes aux yeux.

Vu la complication de son cas, un médecin lui a préconisé une hospitalisation en France ou en Allemagne pour espérer une amélioration de son état de santé. «Je veux retrouver ma santé et goût à la vie pour pouvoir vivre comme les autres. Aussi, mon rêve est de travailler afin de gagner ma vie dans la dignité», espère-t-elle. Elle lance un SOS aux âmes charitables afin de l’aider pour qu’elle puisse se faire soigner à l’étranger, comme cela lui a été préconisé par des médecins.

Pour la contacter : 0551 78 73 81