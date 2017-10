Réagissez

Le mandat de l’APW de Blida tire à sa fin. Sa dernière session (la vingtième) s’est tenue dimanche dernier, les élus ont débattu du budget primitif 2018 et l’ont adopté, en présence du wali et des directeurs du conseil de wilaya.

Le budget primitif, d’une valeur de 2 932 939 838,05 DA est destiné au fonctionnement, il représente le triple du budget d’équipement, et ce, pour un total de 856 488 000,00 DA. A noter que 3 chapitres du fonctionnement ont eu la part du lion. Il s’agit du chapitre 900 (les services financiers) : 1020 975 800,95 DA (plus que le montant de l’équipement public), suivi du chapitre 914 (jeunesse et sports) pour un montant de 584 893 260,54 DA, puis le chapitre 911 (la sécurité et la Protection civile).

En ce qui concerne la section du budget d’équipement, nous citerons les importants montants, notamment les 210 688 000,00 DA destinés au profit des routes de wilaya et 450 000 000,00 DA pour d’autres opérations hors programme. Ce budget primitif est basé sur les prévisions de la taxe sur les activités professionnelles.

Au menu de cette vingtième session de la dernière formation élue de la wilaya sur proposition du wali, les élus ont adopté la création d’un Epic chargé des abattoirs et des marchés, afin de mettre un terme à l’activité informelle et clandestine de l’abattage et le commerce non organisé des marchés (surtout hebdomadaire). A noter que presque tous les élus de l’APW se sont portés candidats aux prochaines élections locales.