Blida : Lancement du concours du meilleur quartier

Le mouvement associatif et les représentants de la société civile blidéenne ont répondu, en grand nombre, à l’appel de Bouazghi Adelkader, wali de Blida le 2 janvier, pour prendre part au concours du meilleur quartier. Ils se sont rencontrés à la salle de conférences de la wilaya. Le concours est lancé sous le slogan «Blida Ourida», et se déroule du 2 janvier au 5 juin 2017. Il concerne les quartiers, les villes, les administrations et les entreprises.

Une commission a été installée dans ce sens et est présidée par le directeur de l’environnement, il aura pour tâche le suivi et le respect du cahier des charges. Des jurys prendront la deuxième tâche, dont la notation et l’évaluation. Le 5 juillet prochain, de grands prix seront remis aux trois lauréats de chaque secteur. Le but recherché derrière cette grande opération est la création de la concurrence entre les habitants de quartiers et les responsables des communes et vise en premier lieu à rendre à Blida sa vocation de ville «propre» et des Roses. Il est à signaler que cette initiative est lancée après les opérations de volontariat et de nettoiement engagées depuis l’arrivée de l’actuel wali de Blida.