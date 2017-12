Blida : La salle Touri renaîtra de ses cendres

Réagissez

La célèbre salle Mohamed Touri, monument historique de la culture de premier ordre à Blida et repère des artistes algériens, est dans un état lamentable.

Les appels des artistes et des hommes de la culture qui, à chaque occasion décriaient sa situation dégradée et les écrits qu’ils lui ont été consacrés pour que cette dernière retrouve sa mission initiale. Le wali, conscient de ce qu’elle représente comme espace emblématique pour les Blidéens, vient de donner le feu vert pour que cette structure reprenne sa beauté, tout en gardant ses formes originales. Un avis d’appel d’offres lancé par la commune de Blida, le mois d’octobre 2017 sous le code 228/17 pour l’étude et la réhabilitation de la salle en question a permis de designer une entreprise pour reprendre les travaux. Un budget important a été alloué à ce projet. Les travaux d’aménagement et de réhabilitation ont repris cette semaine, après plusieurs tentatives de parachèvement depuis l’année 2016, seul le P/APC sortant connaît les raisons de son non-lancement, qui restent ambiguës.

Même si elle était dans un état dégradé, les responsables locaux ont donné des autorisations aux partis politiques et autres organisateurs pour s’y réunir, ce qui à fragilisé davantage la bâtisse. Espérons que cette démarche de réhabilitation engagée par les autorités locales dans l’ objectif de lui restituer sa vraie valeur d’antan ne va pas avoir des problèmes de retards et de malfaçons, comme les autres structures, considérées comme patrimoine et repère de la ville des Roses, à l’exemple du lycée Ibn Rochd. Pour les autres structures qui baignent toujours dans la lenteur, il y a notamment le siège de l’APC, qui traîne depuis plus de trois décennies. Puis le fameux Palais des congrès du centre-ville (Bab Dzaïr), et dont les travaux ont été abandonnés sans justification officielle…