L’Ecole technique de Sonelgaz de Blida, en collaboration avec la direction de l’énergie de Blida, ont organisé deux journées techniques, les 23 et 24 janvier, sur la réduction de la facture énergétique.

L’objectif de cet événement est de sensibiliser les ménages, les industriels et les autorités locales sur la nécessité de réduire la facture énergétique pour faire face à la conjoncture économique et l’augmentation de la tarification de l’électricité et du carburant. Une vingtaine de communications aussi diverses que riches sont présentées au cours de ces journées techniques. Elles touchent, entre autres, les énergies renouvelables, la lecture de la facture énergétique des ménages et des industriels, l’évolution de la consommation énergétique, l’audit énergétique, des expériences de réduction de la facture énergétique par des entreprises des secteurs public et privé…

Les différents intervenants ont, aussi, insisté sur les modes opératoires simples pour réduire la facture énergétique, notamment, par les ménages, tels que l’utilisation des ampoules à faible consommation énergétique, l’isolation de la maison, l’installation de chauffages solaires…En termes de réduction de la facture énergétique, à long terme, il est loisible de domestiquer et diversifier les différentes sources d’énergie, concluent les communicants.

La Cnas cherche à lutter contre «les arrêts de travail de complaisance»

La Cnas de Blida organise du 22 au 26 janvier des portes ouvertes destinées à sensibiliser les médecins traitants et les salariés sur la délivrance et l’utilisation «des arrêts de travail de complaisance» pour bénéficier indûment de prestations sociales. Elle juge que ces pratiques frauduleuses portent atteinte à son équilibre financier et remettent en cause les efforts déployés à ce jour pour moderniser son secteur, notamment la gestion des prestations sociales à travers «la panacée» carte chifa.

A la lumière de ce qui précède, la Cnas met en garde «les fraudeurs» sur l’obligation de recourir par ses services compétents aux règlements en vigueur en la matière pour sévir. Il s’agit, entre autres, de recourir aux moyens administratifs et juridiques en sa possession, tels que le contrôle systématique des arrêts de travail et des certificats médicaux, pour arrêter «l’hémorragie». A travers ces portes ouvertes, la Cnas compte sur la prise de conscience de toutes les parties pour sauver le système de sécurité sociale en vigueur et le léguer aux générations futures.

Vulgarisation de la loi de finances 2017

La Chambre du commerce et d’industrie de Blida et de la Mitidja a organisé récemment, à l’hôtel Clean, une journée de vulgarisation des dispositions de la loi des finances 2017 au profit des opérateurs économiques de la région. Elle a été animée par deux cadres de la direction générale des impôts (DGI). Les communicants ont, de prime abord, averti que celle-ci a été élaborée dans une conjoncture économique difficile, caractérisée par la baisse drastique du prix des hydrocarbures.

Et d’ajouter qu’elle vise à limiter les effets néfastes résultant de cette réduction des recettes des hydrocarbures. Les principales dispositions de cette loi des finances, sous-tendent-ils, s’articulent autour de mesures fiscales visant à ce que les équilibres macroéconomiques du pays ne soient pas trop affectés.

Il s’agit, entre autres, de mesures destinées à l’élargissement de l’assiette fiscale et à la mobilisation des recettes publiques (relèvement de la TVA…), de mesures d’encouragement à l’investissement et à la promotion de la production nationale (octroi d’un régime fiscal préférentiel aux entreprises de production…), de mesures destinées à l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité juridique du recouvrement fiscal (consécration d’un dispositif de rééchelonnement des dettes fiscales aux entreprises en difficultés financières…), de mesures de simplification et d’allègement des procédures fiscales (octroi aux contribuables la possibilité de se faire délivrer les imprimés fiscaux par voie électronique...), de mesures visant le renforcement des garanties des contribuables (renforcement des garanties du contribuable en matière de contentieux du recouvrement..) et de mesures de lutte contre l’évasion fiscale (relèvement du montant des amendes fiscales...).

Ces mesures fiscales sur lesquelles s’est bâtie la loi de finances pour 2017 visent à amortir le choc social généré par la conjoncture économique difficile que traverse le pays, concluent-ils.