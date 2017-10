Réagissez

Dans le but de mettre en évidence le rôle et les efforts des éléments de la Sûreté nationale dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité routière, le premier programme radiophonique a été diffusé récemment en direct sur la radio locale.

Il a été animé par un officier de police le 15 octobre dernier et sera diffusé tous les dimanches de 15 h à16 heures sous le titre : «Observateur de sécurité». Cette émission a connu une grande participation des citoyens et un écho convenant à la réalité de ce qui se passe à travers les routes. L’avantage de cette émission, c’est le direct et la spontanéité des réponses des policiers aguerris. Alors n’oubliez pas de participer le dimanche de 15h à 16 heures pour vos problèmes de sécurité !