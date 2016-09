Réagissez

Loin des idéologies partisanes, le président du bureau de l’Association nationale des parents d’élèves (ANPE) de Blida explique la situation de contestation que traverse la direction de l’éducation à travers un communiqué de presse, juste après une réunion tenue le 19 septembre avec la directrice de l’éducation et l’ensemble des coordinateurs du bureau.

«Une analyse d’une vision d’ensemble de la rentrée scolaire a été examinée, nous sommes optimistes grâce aux assurances données par la directrice de l’académie concernant la surcharge des classes qui sera résolue à travers l’ouverture prochaine de trois lycées, de quatre écoles primaires, de nouvelles classes de CEM comme ceux du collège Sanhadji, plus un EDS.

Pour ce qui est d’encadrement, au début de l’année, l’effectif éducatif a enregistré un déficit provoqué par le départ massif à la retraite, surtout celle anticipée. Ajouté à cela le suivi, les concours et les promotions qui ont créé un déséquilibre et un dysfonctionnement», lit-on dans le communiqué.

«Heureusement que ce dysfonctionnement a été vite rattrapé par la nomination des intérimaires et des nouveaux sortants de la formation, dont sept proviseurs, quinze directeurs de CEM, quinze intendants, vingt-quatre sous-intendants et quatre conseillers pédagogiques en orientation scolaire. Et pour combler le manque d’enseignants, la direction de l’éducation a eu recours à la liste additive concernant l’encadrement, alors que le système de vacation sera reconduit pour mieux répondre au manque», toujours selon le communiqué.