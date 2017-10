Blida : L’association Autisme Blida est née

Réagissez

Une nouvelle association pour les enfants autistes a été créée par un groupe de parents d’enfants atteints de cette maladie dans le but de venir en aide à cette frange, abandonnée et rejetée par la société, et de la prendre en charge socialement.

L’association a pour objectif d’accompagner les autistes dans leurs cursus scolaire et carrière professionnelle dans la limite de leur degré d’aptitude et d’insertion. Agréée par la wilaya de Blida sous le N°36 /2017, elle siège au niveau de la salle polyvalente de la commune de Bouarfa. «Dans l’espoir de venir à bout à ces malades, en l’occurrence les autistes, et en dépit du manque de moyens, nous n’allons pas baisser les bras pour travailler activement et avec ardeur pour rendre le sourire à ces enfants et pour leur donner ne serait-ce qu’une petite connaissance de ce qui les entoure et atténuer la souffrance des familles ayant des enfants atteints de cette maladie», a déclaré son président, Rahal Rachid. Il lance un appel à tous les parents concernés pour assurer une réelle et permanente prise en charge des enfants autistes de la wilaya. Pour le contacter faire le : 0557 28 21 54.